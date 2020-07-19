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Haberler Kütahya Kütahya'da jandarma karakoluna pompalı tüfekle ateş açan kişinin savunması 'pes' dedirtti

'da jandarma karakoluna pompalı tüfekle ateş açan kişinin savunması 'pes' dedirtti

'da Tavşanlı ilçe 'na, otomobille gelerek elindeki pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçan ve ormanlık alanda polis ile jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanan Gürkan K. ilk ifadesini verdi.

Kütahya'da jandarma karakoluna pompalı tüfekle ateş açan kişinin savunması 'pes' dedirtti

19.07.2020, 09:14

Kütahya'da Tavşanlı ilçe Jandarma Komutanlığı'na, elindeki pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçan ve ormanlık alanda yakalanan Gürkan K. ilk ifadesini verdi. Alkollü olduğunu söyleyerek olay anlarını hatırlamadığını iddia eden Gürkan K., "Çok fazla alkol almıştım, sağı solu dağıtmışım. Ne yaptığımızı hatırlamıyorum. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Şüpheli Gürkan K.'nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



VALİLİK: TERÖR ŞÜPHESİ YOK
Öte yandan Gürkan K.'nın saklandığı ormanda yakalandığı anların cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde polis ve jandarma ekiplerinin pompalı tüfekle birlikte yakaladığı Gürkan K.'nın ekipler eşliğinde araca götürüldüğü görülüyor. Kütahya Valiliği de internet sitesinden yaptığı duyuruda olayda terör şüphesi olmadığını açıklayıp, adli sürecin devam ettiğini ifade etti.

DHA

Jandarma karakoluna pompalı tüfekle ateş açıldı

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