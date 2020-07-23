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'da operasyonu, muhtar gözaltında!

'da düzenlendi. Operasyonda , 12 adet kurusıkı tabir edilen tabanca ile mühimmat ele geçirildi, köy muhtarı A.G. ile F.Ş. gözaltına alındı.

Kütahya'da kaçak silah operasyonu, muhtar gözaltında!

23.07.2020, 14:10 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020,14:20

Küthaya'nın Altıntaş ve Dumlupınar ilçesinde, kaçak silah ticareti yapıldığı belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 adet kurusıkı tabir edilen tabanca ile mühimmat ele geçirildi, köy muhtarı A.G. ile F.Ş. gözaltına alındı.


Altıntaş ve Dumlupınar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kaçak silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan baskınlarda köy muhtarı A.G. ile F.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 adet kurusıkı tabir edilen tabanca, 231 adet tüfek fişeği, 200 adet tabanca mermisi, 105 adet kurusıkı mermisi ve 2 adet bıçak ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

DHA

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