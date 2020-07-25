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Hayata tutundu, emeklemeye başladı

'da yaşayan hastalığı nedeniyle, doğuştan elleri ve ayakları tam gelişmemiş olarak dünyaya geldi. Sarıca, yürüme azmiyle engelleri aşarak emeklemeye başladı.

Hayata tutundu, emeklemeye başladı

25.07.2020, 11:41 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020,11:56

Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan ve çocuklarda en sık rastlanan fiziksel engellilik (Cerebral Palsy) hastalığı nedeniyle, doğuştan elleri ve ayakları tam gelişmemiş olan Funda Sarıca (17), yürüme azmiyle emeklemeye başladı.


Gümran ve Ahmet Sarıca çiftinin tek çocuğu olan Funda Sarıca, İnanmak başarmanın yarısıdır sözüyle hayata tutunduğunu ve yürümek için gayret gösterdiğini belirtti. Sarıca, uyandıktan sonra ilk olarak fizik tedaviye gittiğini, kitap okuyup müzik dinlediğini söyledi. Fiziksel engelli Funda " Ben, başka engelli kardeşlerime de umut olmak istiyorum. Engellilere yönelik toplantılar yapmayı planlıyorum. Psikolog olup, engellilere örnek bir kişi olarak umut ışığı olmak istiyorum. Arkadaşlarım ve öğretmenlerim beni çok seviyor, ben de onları çok seviyorum" dedi.


Yürüme bandında, babası ve annesiyle bir bütün olduğunu söyleyen Funda Sarıca, hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olduklarını ve onları çok sevdiğini ifade etti.


Kızının hayat yoldaşı olan anne Gümran Sarıca (50) " Funda benim umut ışığım. Çok azimli bir kızım olduğu için mutluyum. Evdeki yaşantımızda Funda'ya babası ile birlikte destek oluyoruz" dedi. Funda'nın Babası Ahmet Sarıca (47), kızı ile gurur duyduğunu, onu bir engelli gibi görmediğini ve yürüyeceği için ümitli olduklarını ifade etti.

IHA

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