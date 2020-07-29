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Haberler Kütahya 1 ton 100 kiloluk kurbanlık ilgi odağı oldu

1 ton 100 kiloluk ilgi odağı oldu

'da hayvan pazarında satışa sunulan 1 ton 100 kiloluk ilgi odağı oldu. Besici , "Simentel cinsi tosunumla herkes ilgileniyor. Ancak kendi köyümüze 23 bin TL'ye satmak nasip oldu" dedi.

1 ton 100 kiloluk kurbanlık ilgi odağı oldu

29.07.2020, 14:47 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020,14:54

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hayvan pazarında satışa sunulan 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki kurbanlık ilgi görüyor.


Tavşanlı ilçesi Göbel köyünden besici İsmet Güngör'ün kurban pazarına getirdiği tosun alıcısını buldu. İsmet Güngör, tosunun ağırlığı ve cüssesi nedeniyle ilgi odağı olduğunu söyledi. Tosuna şimdiye kadar özel olarak baktığını belirten Güngör, "Ramazan ayında kestirmedim kurbanlık olsun diye. Besleyip büyütüp satmak için hesim vardı. Elimde büyüdü ve çok uysal. Özel olarak bakıp besliyorum. Ağırlığı ve iriliğinden dolayı pazara getirdik. Simentel cinsi tosunumla herkes ilgileniyor. Ancak yine de kendi köyümüze 23 bin TL'ye satmak nasip oldu" dedi.

IHA

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