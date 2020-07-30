  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Minibüste bir anda kan kusmaya başladı ve... Yürek burkan ölüm

Minibüste bir anda kan kusmaya başladı ve... Yürek burkan ölüm

Son dakika... 'da, bindiği köy minibüsünden rahatsızlanarak inen (57), oturduğu kaldırımda hayatını kaybetti. Süleyman Çakmak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netleşecek.

Minibüste bir anda kan kusmaya başladı ve... Yürek burkan ölüm

30.07.2020, 19:24

Olay, saat 18.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Erdoğan Atasoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Aslanapa köy minibüsüne binen Süleyman Çakmak, iddiaya göre bir süre sonra kan kusmaya başladı.

Durumu fark eden yolcular sürücüyü uyarıp, 112 Acil çağrı merkezine haber verdi. Çakmak, minibüsten inerek kaldırıma oturduktan bir süre sonra yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri çevresini güvenlik şeridiyle kapatan polis, yapılan incelemenin ardından Çakmak'ın cansız bedenini otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı. Süleyman Çakmak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netleşecek.

DHA

Kamyonet şarampole devrildi: 2'si çocuk 5 yaralı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Minibüste bir anda kan kusmaya başladı ve... Yürek burkan ölüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA