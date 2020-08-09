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Haberler Kütahya Ölüm define ararken yakaladı! Kütahya'da yıldırım dehşeti

Ölüm define ararken yakaladı! 'da yıldırım dehşeti

'nın Kumarı köyünde, define aradıkları iddia edilen 2 kişinin üzerine yıldırım düştü. Olayda 24 yaşındaki yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybederken, 18 yaşındaki arkadaşı ise yaralandı.

Ölüm define ararken yakaladı! Kütahya'da yıldırım dehşeti

09.08.2020, 18:33 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020,18:34

Son dakika... Kütahya'nın Kumarı köyünde, define aradıkları iddia edilen 2 kişinin üzerine yıldırım düştü Edinilen bilgiye göre, jandarmaya köy yakanı ormanlık yıldırım düşmesi sonucu yaralıların olduğu ihbarı yapıldı.

Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, İhsan Özkaya'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Yaralı Bünyamin Şahin ise ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma, hayatını kaybeden Özkahya'nın cesedinin yakınında altın aramaya yarayan dedektör ve çapa buldu.

Olayla alakalı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İHA

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