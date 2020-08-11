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Haberler Kütahya Kütahya'da kaybolan 8 yaşındaki Muhammed Arda aranıyor

'da kaybolan 8 yaşındaki aranıyor

'da, dün akşam evlerinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Avşar için arama çalışması başlatıldı.

Kütahya'da kaybolan 8 yaşındaki Muhammed Arda aranıyor

11.08.2020, 09:04

30 Ağustos Mahallesi Süleyman Şah Sokak'ta oturan ailenin oğlu Muhammed Arda Avşar, dün saat 20.30 sıralarında evden çıktı. Gece geç saatlere kadar gelmeyen, çevrede yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Muhammed Arda için ailesi, Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Polis ekipleri, Muhammed'i bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler, evin çevresindeki mobese görüntülerini incelemeye alırken, ormanlık alanda da arama çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

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