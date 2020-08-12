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Haberler Kütahya Kütahya'da koronavirüs denetimi

'da denetimi

'nın Tavşanlı ilçesinde denetimi yapıldı. Denetimlere Tavşanlı katıldı. Kanyılmaz, şehir merkezi ve semt pazarında yaptığı denetimde, halkın yoğun olduğu bölümlerdeki çalışmaları yerinde inceledi.

Kütahya'da koronavirüs denetimi

12.08.2020, 13:05 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020,13:11

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Korona virüs tedbirleri kapsamında çeşitli denetimlerde bulundu.



Kanyılmaz, şehir merkezi ve semt pazarında yaptığı denetimde, halkın yoğun olduğu bölümlerdeki çalışmaları yerinde inceledi. Daha sonra pazar esnafını kontrol eden Kaymakam Kanyılmaz, maske takmayanlara uyarılarda bulunarak vatandaşlara da bu konuda dikkatli olmalarını söyledi. İlçe Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, maske konusunda polis ve zabıta görevlilerine, denetimlerini daha sıklıkla yapmaları talimat verdi.

IHA

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