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Kütahya'da karantinadaki vatandaşlara yönelik denetim

Kütahya'da polis karantinadaki vatandaşlara yönelik denetim yaptı. Ekipler 100'e yakın adresi denetledi. Yapılan denetimlerde, karantina kuralına uymayan 5 kişiye cezai işlem uygulandı.

21.08.2020, 11:50 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020,11:58