Kütahya'nın Dumlupınar İlçe Kaymakamı Salih Sak, korona virüs (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, İlçe halk pazarında denetimlerde bulundu.
Alınan tedbirler sonucu satış tezgahları arasında mesafe kuralı, vatandaşların birbirine sosyal mesafeyi koruyacak uzaklıkta bulunması ve hijyenik önlemlerin alınması hususlarında Kaymakam Sak tarafından yapılan denetime, Jandarma Komutan Vekili Neşet Uzar ve Emniyet Amiri İbrahim Kurt eşlik etti.
Kaymakam Salih Sak, yaptığı açıklamada, ''Denetimlerin aralıksız devam edecek. Sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşlarımız devamlı olarak bilgilendirilecek'' dedi.
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Kütahya Dumlupınar'da koronavirüs denetimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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