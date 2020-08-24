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Haberler Kütahya Kütahya Emet'te koronavirüs tedbirleri nedeniyle pazar kurulmayacak

'te tedbirleri nedeniyle pazar kurulmayacak

'nın ilçesinde tedbirleri kapsamında pazar kurulmayacak. Kaymakam yaptığı açıklamada, "İlçemizin sağlık sorunları, alınması gereken tedbirler ve bu doğrultuda yürütülecek faaliyetler görüşülmüş, alınan karar gereği her hafta salı günü kurulan ilçe pazarının, bulaş riski dolayısıyla 25 Ağustos 2020 tarihinde de kurulmamasına karar verilmiştir" dedi.

Kütahya Emet'te koronavirüs tedbirleri nedeniyle pazar kurulmayacak

24.08.2020, 15:12 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020,15:18

Kütahya'nın Emet ilçesinde Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında salı günleri kurulan sebze meyve pazarının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bu hafta da kurulmayacağı açıklandı.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, "İlçemizin sağlık sorunları, alınması gereken tedbirler ve bu doğrultuda yürütülecek faaliyetler görüşülmüş, alınan karar gereği her hafta salı günü kurulan ilçe pazarının, bulaş riski dolayısıyla 25 Ağustos 2020 tarihinde de kurulmamasına karar verilmiştir" dedi

IHA

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