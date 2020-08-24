Kütahya'da korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi...

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan gübre yüklü traktör, devrildi. Kazada, aynı aileden 6 kişi yaralandı.
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Kaza, dün akşam saatlerinde, Hisarcık ilçesine bağlı Şeyhler köyünde meydana geldi. Mustafa A. yönetimindeki 43 EZ 630 plakalı gübre yüklü traktör, Demircioluk mevkisinde kontrolden çıkarak, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan aynı aileden Mustafa A., Hatice A., Yunus A. ve Hatice A., sağlık görevlilerince ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne; Ummuhan A. ve Seyfettin A. ise Emet Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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