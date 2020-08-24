Kütahya'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Tavşanlı ilçesi Göbel Kaplıcaları yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hidayet Okumuşer (60) idaresindeki 43 HP 272 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile yoldan çıktı. Kazada, araç sürücüsü Hidayet Okumuşer yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA

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