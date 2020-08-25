Uyuşturucu tespit edilen sahış tutuklandı

Kütahya'da, uyuşturucu satarken yakalanan Mustafa Bayram, tutuklandı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı tespit edilen Mustafa Bayram'ı takibe aldı. Uyuşturucu sattığı sırada yakalanarak gözaltına alınan Bayram'ın üzerinde, 10 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından işlemleri tamamlanan Bayram, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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