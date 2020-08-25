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Haberler Kütahya Uyuşturucu tespit edilen sahış tutuklandı

tespit edilen sahış tutuklandı

'da sattığı tespit edilen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından işlemleri tamamlanan Bayram, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu tespit edilen sahış tutuklandı

DHA

25.08.2020, 14:00 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020,14:04

Kütahya'da, uyuşturucu satarken yakalanan Mustafa Bayram, tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı tespit edilen Mustafa Bayram'ı takibe aldı. Uyuşturucu sattığı sırada yakalanarak gözaltına alınan Bayram'ın üzerinde, 10 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından işlemleri tamamlanan Bayram, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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