Valilik duyurdu! Kütahya'da yeni yasaklar!

Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında pazarlarda sigara içilmesine yasak getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Ali Çelik başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunun, salgının yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla yeni kararlar aldığı duyuruldu.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunanlar da dahil) yapılacak her türlü yiyecek-içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına, il genelinde yapılacak kına organizasyonlarının bulaşma riskini azaltmak amacıyla yasaklanmasına, açık oto pazarı, sosyete pazarı gibi halkın yoğun olarak bulunduğu pazar yerlerinde sigara içilmesinin yasaklanmasına, alınan tedbirlerin ivedilikle uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının genel kolluk marifeti ve zabıta ekipleri ile denetlenmesine karar verildi."

Açıklamada, tedbirlere uymayanlar hakkında idari para cezası ve aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince adli işlem yapılacağı ifade edildi.

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