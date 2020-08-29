  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Kütahya'da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi

'da zincirleme ! 5 araç birbirine girdi

Son dakika haberine göre, ’da 5 aracın karıştığı zincirleme 1 kişi yaralandı. sonrası taraflar arası kısa süreli tartışma yaşandı. Polis 2 sürücüyü götürdü.

Kütahya'da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi

DHA

29.08.2020, 13:30 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020,13:33

Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Tavşanlı ilçesine giden F.G. idaresindeki 43 UT 678 plakalı araç, önünde seyreden F.B. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Karayolunda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçlardan biri ise yol kenarındaki şarampole devrilmekten askıda kalarak kurtuldu. Taraflar arasında kısa süreli tartışmanın da yaşandığı kazanın ardından araçlarda maddi hasar meydana gelirken, 2 sürücü ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Milas'ta zincirleme trafik kazası! Minibüs, kamyonet ve otomobil çarpıştı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya'da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA