Borcunu vermedi diye öldürüldü

KÜTAHYA'DA, Sibel Şirin (32), borç para aldığı Bülent K. (41) tarafından evinin önünde taban-cayla vurularak öldürüldü. Olay, dün saat 03.00 sıralarında Fuatpa-şa Mahallesi'nde yaşandı. Bülent K, komşusu olan Sibel Şirin'e borç para verdi. Kafeteryada bulaşık-çı olarak çalışan Şirin, parayı geri ödemedi. Bunun üzerine ikili arasın-da husumet oluştu. Bülent K, Şirin'i evinin önünde beklemeye başla-dı. İş çıkışı eve gelen Sibel Şirin'e tabancayla 4 el ateş etti. Olay yeri-ne gelen ekipler, Sibel Şirin'in haya-tını kaybettiğini belirledi. Polis ekip-leri, kepçe operatörü Bülent K'yi yakalamak için çalışma başlattı.