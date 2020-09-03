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Haberler Kütahya Altıntaş pazarı kapatıldı

pazarı kapatıldı

'nın ilçesinde her hafta Cuma günleri kurulan ilçe pazarının bu hafta Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kurulmayacağı bildirildi.

Altıntaş pazarı kapatıldı

03.09.2020, 11:19

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Son günlerde ilçemizde artış gösteren Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Cuma günleri kurulan ilçe pazarımız bu hafta kurulmayacaktır. Vatndaşlarımızın maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda istisnasız kurallara uymaları ricamızdır. İnşallah kısa sürede bu salgın hastalığı hep birlikte atlatacağız'' dedi.

İHA

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