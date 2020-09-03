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Haberler Kütahya Kütahya'da tarlada bulunan lahit, Aizanoi Antik Kenti'ne götürüldü

'da tarlada bulunan lahit, 'ne götürüldü

'nın Emet ilçesinde bir tarlada tesadüfen bulunan Roma dönemine ait lahit, 'ne götürüldü.

Kütahya'da tarlada bulunan lahit, Aizanoi Antik Kenti'ne götürüldü

AA

03.09.2020, 15:52

Akpınar Mahallesi yakınlarında bir tarlanın kenarındaki lahdi görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan incelemede, tarlada çift sürerken çıkarıldığı ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen lahit, Kütahya Müze Müdürlüğü yetkililerince Çavdarhisar ilçesindeki antik kente götürüldü.

Lahdin, antik kentteki diğer tarihi kalıntılarla sergileneceği öğrenildi.

AA

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