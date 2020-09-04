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Emet'te denetimi

'nın Emet ilçesinde tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı. Yapılan denetimlere Kaymakamı Hasan Çiçek ve Belediye Başkanı 'da katıldı.

Kütahya Emet'te koronavirüs denetimi

04.09.2020, 17:14 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020,17:17

Kütahya'nın Emet ilçesinde geniş kapsamlı korona virüs (Covid-19) denetimi gerçekleştirildi.


Fırınlardan ulaşıma kadar birçok noktada gerçekleştirilen denetime, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'da katıldı.
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ''Milletimiz önlemlere uymaya çalışıyor. Tabii bu büyük bir denetim.

Bunu daha önce de yapmıştık. Denetim her zaman devam diyor. Bütün kurumlarımız çalışıyor. Şu anda bizler Kaymakam beyle birlikte denetimin bir bölümüne katılıyoruz. Denetimde emniyetimiz, jandarmamız, sağlık birimlerimiz, gıda ve tarım birimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız, hep birlikte bu denetimde yapıcı ve yönlendirici olarak vatandaşımızla bir ve beraberiz. Kurallara uyanlara teşekkür ediyoruz'' dedi.

İHA
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