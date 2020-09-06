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Haberler Kütahya Ahır yangınında 12 küçükbaş hayvan öldü

Ahır yangınında 12 küçükbaş hayvan öldü

'nın Altıntaş ilçesine bağlı Üçhüyük köyünde meydana gelen yangında, 12 küçükbaş hayvan öldü.

Ahır yangınında 12 küçükbaş hayvan öldü

06.09.2020, 14:12

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Altıntaş ilçesi Üçhüyük köyünde Metin Ören'e ait ahırda yangın çıktı. Yangında, ahırın içinde bulunan 12 küçükbaş hayvan ölürken, 100 adet yonca balyası yandı. Altıntaş Belediyesi İtfaiyesi, Aslanapa Belediyesi İtfaiyesi ve Köy Muhtarlığı tankeri ile yaklaşık 3 saat süren söndürme çalışmaları ile kontrol altına alınan yangında, ahırın yan tarafında bulunan samanlığın çatısı da zarar gördü.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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