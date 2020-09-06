Haberler Kütahya Kütahya'da bir köy daha karantina altına alındı

Kütahya'da bir köy daha karantina altına alındı

Son dakika... Türkiye'nin dört bir yanında koronavirüse karşı önlemler devam ediyor. Bu kapsamdaKütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Korona virüs (Covid19) nedeniyle Yolçatı köyü karantinaya alındı.

06.09.2020, 09:59