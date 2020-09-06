Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden V.A., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Uyuşturucu operasyonunda aralarında doktor ve eczacıların da olduğu 9 kişi gözaltına alındı