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Haberler Kütahya Yaralı porsuk, tedavi edildi

Yaralı porsuk, tedavi edildi

'da yaralı bulunan porsuk, ve Milli 'nde tedaviye alındı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan yaralı porsuk için gerekli tedaviler yapılıyor.

Yaralı porsuk, tedavi edildi

DHA

07.09.2020, 16:49 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020,16:53

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve yaralı bulunan porsuk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde tedaviye alındı.


Domaniç- Tavşanlı yolu Karaköy yolunda yaralı bulunan, meles cinsi porsuk, orman işletme görevlileri tarafından Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü'ne getirildi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan yaralı porsuk için Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı porsuk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralı porsuğun tedavisi sürüyor.

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