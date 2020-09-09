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Haberler Kütahya İki şüpheli şahsın üzerinde bonzai ele geçirildi

İki şüpheli şahsın üzerinde bonzai ele geçirildi

'da polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Durdurulan aracın içinde ve iki şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 35.91 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

İki şüpheli şahsın üzerinde bonzai ele geçirildi

09.09.2020, 16:34 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020,16:39

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince durdurulan aracın içinde ve iki şahsın üzerlerinde yapılan aramada 35.91 gram uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde M.K isimli şahsın il merkezine uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler tarafından bahse konu araç il merkezi Eskişehir yolu girişinde durduruldu. Araç içerisinde ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada 35.91 gram gelen uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirildi, Gözaltına alınan şüpheliler M. K ve A. D hakkında yasal işlem başlatıldı.

İHA

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