Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde her hafta perşembe günleri kurulan ilçe pazarının Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapatıldığı açıklandı.
Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Dumlupınar İlçe Hifzısıhha Kurulu toplantısında alınan karar gereği, ilçemizde perşembe günü kurulan halk pazarı Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ikinci bir emre kadar kapatılmıştır'' dedi.
İHAİzmir'de 13 ayrı suçtan aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı TBMM Başkanı Şentop İzmir'de konuştu: Bir karış toprağımızda, bir damla suyumuzda gözü olanın gözünü çıkarırız AK Gençlik İzmir'den İzmir'in kurtuluşunun 98'inci yılına özel video İzmir’de “İstiklal İçin Kararlılık Yürüyüşü"
Kütahya Dumlupınar pazarı kapatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.