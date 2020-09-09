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Dumlupınar pazarı kapatıldı

'nın Dumlupınar ilçesinde tedbirleri kapsamında, perşembe günleri kurulan ilçe pazarının kapatılmasına karar verildi.

Kütahya Dumlupınar pazarı kapatıldı

09.09.2020, 16:45 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020,16:52

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde her hafta perşembe günleri kurulan ilçe pazarının Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapatıldığı açıklandı.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Dumlupınar İlçe Hifzısıhha Kurulu toplantısında alınan karar gereği, ilçemizde perşembe günü kurulan halk pazarı Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ikinci bir emre kadar kapatılmıştır'' dedi.

İHA

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