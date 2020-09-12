Kütahya'nın Emet ilçesinde kilitli parke taşı döşeme ve çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan yaptığı açıklamada, '' İlçemizin muhtelif yerlerinde bozulan parke taşları alanı kadar, parke taşı bulunmayan alanlarda da parke taşı ve kaldırım döşeme çalışmaları devam ediyor.
Bugün Karayolları Etibank lojmanları mevkiinde devam eden parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledik. Çalışmalar titizlikle devam ediyor. Herşey daha yaşanabilir Emet için'' ifadelerini kullandı.
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Kütahya Emet'te çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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