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Haberler Kütahya Korkunç kazada 30 metreden uçtu! Yaralıları insan zinciri yaparak aldılar

Korkunç kazada 30 metreden uçtu! Yaralıları insan zinciri yaparak aldılar

’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil 30 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü (40) ile 2 çocuğu, itfaiye ekibi tarafından kurtarılarak, insan zinciri oluşturulup, sedye ile çıkarıldıkları yolda ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

Korkunç kazada 30 metreden uçtu! Yaralıları insan zinciri yaparak aldılar

14.09.2020, 16:10

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Gediz ilçesi kavşağında meydana geldi. Fadime Kılıçaslan'ın idaresindeki 16 NOU 69 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Fadime Kılıçaslan ile çocukları Ada (3) ve Ege Kılıçaslan (7) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye ekipleri araç içindeki sürücü Fadime ile çocukları Ada ve Ege Kılıçaslan'ı yarım saat süren kurtarma çalışmasının ardından yaralı olarak çıkardı. İnsan zinciri oluşturan ekipler, yaralıları sedye ile karayoluna çıkartıp ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



ÇALILIKLAR ARACIN ÇAYA DÜŞMESİNİ ENGELLEDİ
Hurdaya dönen otomobilin, şarampole yuvarlandığı esnada şans eseri çalılıklara çarparak durduğu ve Porsuk Çayı'na düşmekten son anda kurtulduğu tespit edildi. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



DHA

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