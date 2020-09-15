  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, koranavirüse yakalandı

Başkanı , koranavirüse yakalandı

'nın Başkanı 'ın koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner'in ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık'ın testlerinin yapıldığı ve sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, koranavirüse yakalandı

15.09.2020, 09:17

Daha önce test yaptıran ve sonuçları negatif çıkan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın, ikinci kez yapılan (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın testlerinin pozitif çıkması üzerine, ilçe filyasyon ekipleri bir çalışma gerçekleştirerek, başkanın yoğun temasta bulunduğu kişilere ulaştı. Filyasyon ekipleri çalışmalarını gece yarısı tamamladı.

Ekipler, tedbir karantinası uygulamalarına da başlarken, öncelikle AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner'in ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık'ın testlerinin yapıldığı ve sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi.

İHA

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı! 13 kişilik araçta 20 kişi taşıdı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, koranavirüse yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA