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Haberler Kütahya Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

'da bir köy karantinaya alındı

Son dakika... 'nın ilçesinde bir köyün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi. Öte yandan ekipleri, köyün girişlerinde kontrol noktası oluşturdu.

Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

AA

15.09.2020, 16:10

Domaniç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Fıranlar köyünde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

"Fıranlar köyünde Kovid-19 pozitif vakalarının artış eğiliminde olması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köyde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı." ifadesine yer verilen açıklamada, köylülerin ihtiyaçlarının, Vefa Sosyal Destek Birimi tarafından karşılanacağı aktarıldı.

Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köyün girişlerinde kontrol noktası oluşturdu.

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