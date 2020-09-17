Emet’te cami imamı koronavirüse yakalandı, cemaat karantinaya alınıyor

Emet ilçesindeki Kuyupınar Camii'nde imam olan Ömer E., koronavirüs şüphesiyle hastaneye gitti. İmam Ömer E.'ye yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan Ömer E.'nin daha önce temasta olduğu 3 kişi de Sağlık Bakanlığı filyasyon ekibi tarafından evlerinde karantinaya alındı.

FİLYASYON EKİBİ CEMAATİ İNCELEMEYE ALDI

Namaz vakitlerinde camiye gelenler arasında da filyasyon ekibince inceleme yapıldığı belirtildi. Cami cemaatinden Ali Mor, imamın koronavirüse yakalanmasının ardından halen filyasyon çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Camide cemaat oluşturarak namaz kıldık.

Daha sonra rahatsızlanan imamımızın korona olduğunu öğrendik. Sağlık ekipleri evimize gelerek bizleri 14 gün karantinaya alındığını belirttiler. Bu tür toplantı, cemaat katılımlarında vatandaşlarımızın sosyal mesafe ve maske gibi kurallara uyarak kendilerini korumaları konusunda uyarıyorum. Çok ciddiye alınacak bir durum" dedi. Ayrıca Emet Belediyesi ekiplerince cami, dezenfekte edildi.