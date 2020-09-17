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Haberler Kütahya Kütahya’da 658 uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 gözaltı

’da 658 hap ele geçirildi: 3 gözaltı

’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonunda ihbar üzerine durdurulan araçta 658 uyuşturucu hap ile 5 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kütahya’da 658 uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 gözaltı

17.09.2020, 10:57

Kütahya Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ile Dumlupınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İzmir'den Kütahya'nın Altıntaş ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma ekipleri Dumlupınar- Altıntaş kara yolunun 5'inci kilometresinde daha önce plakası belirlenen aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 658 uyuşturucu hap, yaklaşık 5 gram kubar esrar ve kağıt tabakalar ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

DHA

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