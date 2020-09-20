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Haberler Kütahya Kütahya'da iki köy ve bir mahalle karantinaya alındı

'da iki köy ve bir mahalle karantinaya alındı

'nın Tavşanlı ilçesinde iki köy ve bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında başlatıldı.

Kütahya'da iki köy ve bir mahalle karantinaya alındı

AA

20.09.2020, 17:10

Tavşanlı Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Ayvalı ve Emirler köyleri ile Beyköy Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağının değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde iki köyde vaka sayılarında ciddi ve hızlı bir artış olmuştur. Bu artışın köy halkının tedbirlere riayet etmeden farklı sosyal etkinliklerde bir araya gelmesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Bu bağlamda vaka ve temaslıların vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesine neden olacağından, Ayvalı ve Emirler köylerinin 14 gün süreyle jandarma ekiplerin gözetiminde kontrollü giriş çıkış uygulamasına tabi tutulmasına karar verilmiştir."
Açıklamada, pozitif vakaların görülmesinden dolayı Beyköy Mahallesi'nin de karantinaya alındığı duyuruldu.

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