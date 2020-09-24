Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yağmur suyu hattına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kepçeyle kurtarıldı.
Çukurköy Mahallesi'nde yapımı devam eden yaklaşık 5 metre derinlikteki yağmur suyu hattına ineğin düştüğünü gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, ineği kurtarmak için çalışma başlattı.
Önce kepçeyle beton kuyunun çevresi kazıldı. Ardından kuyuya giren itfaiye erleri ineğin gövdesine halat bağladı.
Kepçeyle düştüğü yerden çıkarılan inek, sahibine teslim edildi.
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Yağmur suyu hattına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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