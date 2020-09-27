Manda sütüyle 23 çeşit dondurma üretiyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, KOSGEB girişimcilik ve manda yetiştiriciliği kursuna giderek kendi işletmesini kuran 41 yaşındaki Serap Karabacak, aldığı 5 mandadan elde ettiği sütlerle işyerinde 23 çeşit dondurma üretmeye başladı. Evli ve 2 çocuk annesi olmasına rağmen kariyer hedeflerinden hiçbir zaman vazgeçmediğini ifade eden Karabacak, "Aradan yıllar geçse de, evlenip aile kursam da kadın olarak hedeflerimden, hayallerimden vazgeçmedim. Önce önlisans, ardından da kendi işletmemi kurdum" dedi.



ÖNLİSANSLA MEZUN OLDU

Tepecik beldesinde yaşayan Karabacak, 2015'te girdiği İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü'nden önlisans aldı. KOSGEB girişimcilik ve manda yetiştiriciliği kurslarına katılan Karabacak, 3 manda satın alarak dondurmacı dükkanı açtı. İşyerini kurduktan sonra manda sayısını 5'e çıkaran girişimci kadın, mandalardan sağdığı sütle 23 çeşit dondurma üretmeye başladı. Günlük 25 kilo süt elde eden Karabacak, "Manda sütü hem besleyici hem değerli. KOSGEB girişimcilik kursuna katıldım. Sunduğum projenin onay almasıyla hibe destek aldım. 'Dondurmam Kaymak' filminden etkilenerek bu isimle iş yerimi açtım" dedi.



KATKI MADDESİ ASLA YOK

KLASİK dondurma çeşitlerinin yanı sıra incirli ve tahinli gibi farklı çeşitlerde dondurma ürettiğini belirten Serap Karabacak, "Renklendirici, gıda boyası, katkı maddesi yok. Meyveleri bile ailecek kendimiz işleyerek dondurmaya katıyoruz. Doğal ürünlerden ve manda sütünden olduğu için Kütahya ve birçok ilden dondurmalarımızı tatmaya için gelenler oluyor" diye konuştu. Karabacak'ın azimli eğitim hayatı ve kendi işinin patronu olması çevresindeki kadınlara da örnek gösteriliyor.