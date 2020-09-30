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Eşi doğumhanedeyken yapan sürücü hayatını kaybetti

'da, eşini doğum için hastaneye bıraktıktan sonra annesini almak üzere köye giderken otomobili şarampole devrilen sürücü, yaşamını yitirdi.

Eşi doğumhanedeyken kaza yapan sürücü hayatını kaybetti

AA

30.09.2020, 18:23

Emet ilçesinde oturan İbrahim Gürgen (35), ikinci çocuklarına hamile olan eşi Özlem Gürgen'i doğum için Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine götürdü.

Eşinin acilen doğumhaneye alınmasının ardından Kırgıllı köyündeki annesini getirmek üzere yola çıkan Gürgen'in kullandığı 43 AAB 442 plakalı otomobil, Dereli köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Gürgen, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazanın meydana geldiği saatlerde Gürgen'in bir oğlunun olduğu öğrenildi.



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