Haberler Kütahya Eşi doğumhanedeyken kaza yapan sürücü hayatını kaybetti

Eşi doğumhanedeyken kaza yapan sürücü hayatını kaybetti

Kütahya'da, eşini doğum için hastaneye bıraktıktan sonra annesini almak üzere köye giderken otomobili şarampole devrilen sürücü, yaşamını yitirdi.