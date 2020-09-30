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Haberler Kütahya Husumetli olduğu restoran sahibine kurşun yağdırdı

Husumetli olduğu restoran sahibine kurşun yağdırdı

'da husumetli olduğu restoran sahibi A.T'yi yaralayan E.A., kayıplara karıştı. Bir süre tartıştığı A.T'ye belinden çıkardığı silahla iki el ateş eden E.A., olay yerine geldiği özel bir otomobil ile kaçtı. Polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Husumetli olduğu restoran sahibine kurşun yağdırdı

30.09.2020, 09:47 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020,09:56

Kütahya'da, silahlı saldırıya uğran restorant sahibi bacağından yaralandı.

Olay, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletme sahibi A.T. ile önceden husumeti olduğu öğrenilen E.A. kısa süre tartıştığı A.T.'te belinden çıkarttığı silahla 2 el ateş etti. Mermilerin hedefi olan A.T., bacağından yaralandı.


Restorandakilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesinin ardından, olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.


Silahla yaralama eylemini gerçekleştiren E.A., olay yerine geldiği bir özel otomobil ile kaçtı. Polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Yaralı A.T. ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA

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