Bir doğum bir ölüm!

Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan İbrahim Gürgen (38) eşini doğum için Doçent Doktor Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tekrar Emet ilçesine annesini almak için geri dönen İbrahim Gürgen, Emirler köyü çıkışında virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. BİR erkek çocuğu dünyaya gelen İbrahim Gürgen olay yerinde yaşamını yitirdi. Gürgen'in cenazesi 1 sat önce oğlunun doğduğu hastaneye getirildi. Hayatlarında ilk defa böyle bir olayın başlarına geldiğini belirten hastane personeli, "1 saat önce oğlu dünyaya geldi, oğlunu göremeden hayatını kaybetti. Hepimiz çok üzgünüz" dedi. Gürgen'in ölümü tüm ilçeyi yasa boğdu. Gürgen'in yeni doğum yapan eşine kocasını öldüğü söylenemedi.





