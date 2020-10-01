  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Bir doğum bir ölüm!

Bir doğum bir ölüm!

’da yaşayan doğum için eşini bıraktığı hastaneden dönerken kaza geçirdi. İbrahim Gürgen çocuğunu göremeden hayatını kaybetti.

Bir doğum bir ölüm!
Giriş Tarihi: 1.10.2020

Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan İbrahim Gürgen (38) eşini doğum için Doçent Doktor Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tekrar Emet ilçesine annesini almak için geri dönen İbrahim Gürgen, Emirler köyü çıkışında virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. BİR erkek çocuğu dünyaya gelen İbrahim Gürgen olay yerinde yaşamını yitirdi. Gürgen'in cenazesi 1 sat önce oğlunun doğduğu hastaneye getirildi. Hayatlarında ilk defa böyle bir olayın başlarına geldiğini belirten hastane personeli, "1 saat önce oğlu dünyaya geldi, oğlunu göremeden hayatını kaybetti. Hepimiz çok üzgünüz" dedi. Gürgen'in ölümü tüm ilçeyi yasa boğdu. Gürgen'in yeni doğum yapan eşine kocasını öldüğü söylenemedi.



haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bir doğum bir ölüm! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA