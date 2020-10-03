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Haberler Kütahya Altıntaş pazarı 3 hafta sonra tekrar açıldı

3 hafta sonra tekrar açıldı

Altıntaş ilçesinde kurulan pazar 3 hafta sonra yeniden açıldı. tedbirleri kapsamında 3 haftadır kapalı olan pazarın açılmasıyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Mehmet Can İrdelp, "Pazar yerinde alınan tüm tedbirleri kontrol edip esnaflarımıza hayırlı işler diledik. Pazarımızın açılmasıyla ilçe ekonomisi canlandı'' dedi.

Altıntaş pazarı 3 hafta sonra tekrar açıldı

03.10.2020, 11:50 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020,11:55

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 3 haftadır Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan ilçe pazarı tekrar açıldı.


Altıntaş Kaymakamı Mehmet Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, (Covid-19) tedbirleri doğrultusunda üç haftadır kapalı durumda olan ve bugün itibariyle yeniden kurulan İlçemiz Pazar yerini kamu kurum amirlerinin de katılımıyla denetledik.

Vatandaşlarımıza maske, mesafe, ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunduk.

Pazar yerinde alınan tüm tedbirleri kontrol edip esnaflarımıza hayırlı işler diledik. Pazarımızın açılmasıyla ilçe ekonomisi canlandı'' dedi.

İHA

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