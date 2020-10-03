  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Kalp dostu alıç, tezgahlardaki yerini aldı

Kalp dostu alıç, tezgahlardaki yerini aldı

'nın ormanlık kesimlerinde yetişen ve kalp sağlığına olan faydaları ile bilen alıç, tezgahlardaki yerini aldı. Alıç meyvelerini satarak geçimini sağlayan , "Alıç, Kütahya'da doğal meyve olarak bilinir. Kalp ve damar sağlığı olmak üzere bir çok hastalığa şifa olarak kullanılır" dedi.

Kalp dostu alıç, tezgahlardaki yerini aldı

03.10.2020, 11:39 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020,11:40

Kütahya'da ormanlık kesimlerde kendi kendine yetişen ve kalp sağlığına olan faydaları ile dikkat çeken alıç meyvesi tezgahlardaki yerini aldı.


Kütahya merkeze bağlı köylerinde yetişen ve köylüler tarafından toplanarak kendisine getirilen alıç meyvelerini satarak geçimini sağlayan Ali Yusul, alıç meyvesinin kalp rahatsızlıklarına çok iyi gelen bir meyve olduğunu söyledi.


Yusul, Kütahyalılar'ın alıç meyvesini çok iyi bildiğini ve özellikle kalp rahatsızlıklarına iyi geldiği için yoğun bir şekilde tükettiklerini kaydetti.


Ali Yusul, "Alıç, Kütahya'da doğal meyve olarak bilinir. Kalp ve damar sağlığı olmak üzere bir çok hastalığa şifa olarak kullanılır.

Bunu köylüler topluyorlar ve bize getiriyorlar. Bizde alıçları iple dizi haline getirip satıyoruz.

Bir dizide yaklaşık 50 tane alıç bulunuyor. Bir dizi alıcı 3 TL'den satıyoruz" diye konuştu.

İHA

Afyonkarahisar'da sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleri 2 ay süre ile yasaklandı Adı Hülya Avşar ile anılan adada, 17 yıldır 'Robinson' hayatı yaşıyorlar Aydın’da Eylül ayında rekor ceza

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kalp dostu alıç, tezgahlardaki yerini aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA