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Haberler Kütahya Ahırda çıkan yangında 47 koyun telef oldu

Ahırda çıkan yangında 47 koyun telef oldu

Son dakika... ’nın Tavşanlı ilçesinde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen ahır yangınında 47 koyun telef oldu, 13 koyun ise kurtarıldı.

Ahırda çıkan yangında 47 koyun telef oldu

04.10.2020, 16:16

Yangın, saat 05.00 sıralarında ilçeye bağlı Tepecik beldesindeki A.P.'ye ait ahırda meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve hayvan sahiplerine haber verdi. Alevlerin büyüdüğü ahırdaki 60 koyundan 13'ü tahliye edilirken, 47 koyun yanarak telef oldu. Tavşanlı Belediyesi'ne ait 3 itfaiye aracı ile yangın 2 saat süren çalışma ile kontrol altına alınarak söndürüldü.



Jandarmanın yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA

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