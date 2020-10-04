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Haberler Kütahya Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı

'da : 3 yaralı

Son dakika... ’nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Jandarma kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı

04.10.2020, 16:52

Kaza, Tavşanlı-Harmancık karayolunun 5. kilometresinde Sorkun Boğazı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil Tavşanlı istikametinden Harmancık ilçe istikametine gittiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan F.K. ve Y.K. yaralandı. Kaza sonrası çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü. Jandarma kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

İHA

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