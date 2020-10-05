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Haberler Kütahya Minik Yakup yangın kurbanı

Minik Yakup kurbanı

Minik Yakup yangın kurbanı
Giriş Tarihi: 5.10.2020

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangında anne kurtarıldı, 4 yaşındaki Yakup Sabri Günay, yaşamını yitirdi. Yangın, önceki akşam saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Uluoymak Mahallesi 52. Sokak'taki bir apartmanın 5'inci katında çıktı.

GÜÇLÜKLE ULAŞILDI
Bayram Günay'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, hızla büyüyerek tüm evi sardı. Yangın, yaklaşık 3 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında, evde annesi Şermin Günay ile birlikte olan Yakup Sabri Günay'a güçlükle ulaşılabildi. Anne Şermin Günay sağ olarak kurtarılırken, oğlu Yakup Sabri Günay'ın ise cansız bedenine ulaşıldı.

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