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Haberler Kütahya Yangında can veren 4 yaşındaki Yakup toprağa verildi

Yangında can veren 4 yaşındaki Yakup toprağa verildi

'nın Gediz ilçesinde, bir apartmanda çıkan yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki , gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yangında can veren 4 yaşındaki Yakup toprağa verildi

05.10.2020, 15:59

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yakup Sabri Günay, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.


Gediz ilçesinde bir apartmanın 5. katında geçtiğimiz cumartesi günü akşam saatlerinde çıkan yangında 4 yaşındaki Yakup Sabri Günay hayatını kaybetmişti.

Minik çocuk için Akkaya köyünde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törende İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan dua etti.

Baba bayram Günay ayakta durmakta zorlanırken, oğlunun tabutuna uzun süre sarıldı. Törene Günay'ın ailesi, yakınları ve Gediz Müftüsü Nurullah Koçhan'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

İHA

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