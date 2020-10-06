Otomobilinde uyuşturucuyla yakalandı

Kütahya'da otomobilinde 30 gram metamfetamin ele geçirilen H.Ş. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.Ş.'nin otomobilinde uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Plakası tespit edilen otomobili bir süre takip eden polisler, aracı durdurarak arama yaptı. Araçta 30 gram metamfetamin ele geçirildi, H.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.Ş., 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
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