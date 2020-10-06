Haberler Kütahya Otomobilinde uyuşturucuyla yakalandı

Otomobilinde uyuşturucuyla yakalandı

Kütahya'da polis ekipleri, H.Ş. isimli şahsın aracında uyuşturucu olduğunun bilgisi üzerine harekete geçti. Otomobili takip eden polisler durdurarak arama yaptı. Araçta 30 gram metamfetamin ele geçirildi. H.Ş. gözaltına alındı.