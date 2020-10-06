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Haberler Kütahya Otomobilinde uyuşturucuyla yakalandı

Otomobilinde uyuşturucuyla yakalandı

'da polis ekipleri, H.Ş. isimli şahsın aracında olduğunun bilgisi üzerine harekete geçti. Otomobili takip eden polisler durdurarak arama yaptı. Araçta 30 gram ele geçirildi. H.Ş. gözaltına alındı.

Otomobilinde uyuşturucuyla yakalandı

06.10.2020, 14:31

Kütahya'da otomobilinde 30 gram metamfetamin ele geçirilen H.Ş. gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.Ş.'nin otomobilinde uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Plakası tespit edilen otomobili bir süre takip eden polisler, aracı durdurarak arama yaptı. Araçta 30 gram metamfetamin ele geçirildi, H.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.Ş., 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

DHA

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