Haberler Kütahya Otomobilin çarptığı aydınlatma direği karşı şeritteki aracın üzerine düştü

Otomobilin çarptığı aydınlatma direği karşı şeritteki aracın üzerine düştü

Kütahya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca ve aydınlatma direğine çarptı. Yerinden çıkan direk ise karşı şeritten gelen başka bir aracın üzerine düştü. Kazada 1 kişi yaralandı

09.10.2020, 10:50