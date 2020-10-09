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Haberler Kütahya Otomobilin çarptığı aydınlatma direği karşı şeritteki aracın üzerine düştü

Otomobilin çarptığı aydınlatma direği karşı şeritteki aracın üzerine düştü

’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca ve aydınlatma direğine çarptı. Yerinden çıkan direk ise karşı şeritten gelen başka bir aracın üzerine düştü. Kazada 1 kişi yaralandı

Otomobilin çarptığı aydınlatma direği karşı şeritteki aracın üzerine düştü

09.10.2020, 10:50

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda meydana geldi. Abdullah Ceylanı Tota'nın kullandığı 43 DR 604 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce yol ortasındaki ağaca, ardından aydınlatma direğine, sonra da bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yerinden çıkan aydınlatma direği de karşı şeritten gelen Ahmet Yurt yönetimindeki 43 LP 260 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Kazada hafif yaralanan Abdullah Ceylanı Tota ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Aydınlatma direğinin üzerine düşen otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücü Ahmet Yurt ise kazadan yara almadan kurtuldu.



Kazanın ardından trafiğe kapanan yol, araçların ve direğin yoldan kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

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