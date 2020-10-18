Simav’da ekmeğe zam geldi

Simav Fırıncılar ve Gıda Maddeleri Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Tahir Özlüer (60), un fiyatlarındaki artış sebebiyle, Mart ayında Kütahya Esnaf Birliği Komisyonu'na başvuruda bulunduklarını ifade etti. Özlüer, " Mart ayında 50 kilogram un 115 TL iken, Ekim ayında ise 50 kilogram un 145 TL oldu. Bu bakımdan ekmeğe yapılan zam, esnafı koruma açısından önemli " dedi.