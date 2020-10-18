  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Simav’da ekmeğe zam geldi

Simav’da ekmeğe geldi

’nın Simav ilçesinde 1.25 kuruşa satılan 250 gram ekmeğin 1.50 kuruştan satılmaya başlandığı bildirildi. Vatandaşların tepki gösterdiği ekmek zammına, fırıncı esnafı un fiyatlarındaki artışı sebep gösterdi.

Simav’da ekmeğe zam geldi

İHA

18.10.2020, 14:32

Simav Fırıncılar ve Gıda Maddeleri Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Tahir Özlüer (60), un fiyatlarındaki artış sebebiyle, Mart ayında Kütahya Esnaf Birliği Komisyonu'na başvuruda bulunduklarını ifade etti. Özlüer, " Mart ayında 50 kilogram un 115 TL iken, Ekim ayında ise 50 kilogram un 145 TL oldu. Bu bakımdan ekmeğe yapılan zam, esnafı koruma açısından önemli " dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Simav’da ekmeğe zam geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA