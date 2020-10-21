Evin çatısında 4 kilo esrar kuruturken yakalandılar

Kütahya Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altıntaş ilçesinin Oysu köyünde uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Altıntaş Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile köy evine operasyon düzenleyen KOM Şubesi ekipleri, kurutulmak için evin çatı katında çarşaf üzerine serilmiş 4 kilo 608 gram kubar esrar, 11 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu içmede kullanılan 1 aparat ele geçirdi. Ev sahibi E.D. ve yanında bulunan K.Ö. de gözaltına aldı.

DHA