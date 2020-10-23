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Kütahya cezaevinde yangın! Ekipler anında müdahale etti

Son dakika haberine göre Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde mahkumların bulunduğu bölümde yangın çıktı, ekipler anında müdahale etti. Yangında herhangi can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi.

AA 23.10.2020, 11:02 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020,11:50