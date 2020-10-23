  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Kütahya cezaevinde yangın! Ekipler anında müdahale etti

cezaevinde ! Ekipler anında müdahale etti

Son dakika haberine göre E Tipi Kapalı 'nde mahkumların bulunduğu bölümde çıktı, ekipler anında müdahale etti. Yangında herhangi can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi.

Kütahya cezaevinde yangın! Ekipler anında müdahale etti

AA

23.10.2020, 11:02 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020,11:50

Kütahya'da cezaevinde çıkan yangına müdahale etti.

Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu D Blok 5 numarada adli mahkumların kaldığı, toplam 26 kişinin bulunduğu yatakhane bölümünde "eşini öldürmekten dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan" hüküm özlü E.T.'ın yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle yatak ve battaniyeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Kütahya Belediye itfaiyesi ve cezaevi ekiplerince yangına müdahale edildi.

Yangında herhangi can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya cezaevinde yangın! Ekipler anında müdahale etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA