Kütahya'da cezaevinde çıkan yangına müdahale etti.
Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu D Blok 5 numarada adli mahkumların kaldığı, toplam 26 kişinin bulunduğu yatakhane bölümünde "eşini öldürmekten dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan" hüküm özlü E.T.'ın yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle yatak ve battaniyeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı.
Kütahya Belediye itfaiyesi ve cezaevi ekiplerince yangına müdahale edildi.
Yangında herhangi can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi.
Kütahya cezaevinde yangın! Ekipler anında müdahale etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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