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Hisarcık’ta bir caddenin tamamında filyasyon çalışması

’nın Hisarcık ilçesi pozitif vakalardaki artış nedeniyle Arpalık Caddesinin tamamında filyasyon ekibi tarafından test için vatandaşlardan örnek alındı.

Hisarcık’ta bir caddenin tamamında filyasyon çalışması

İHA

27.10.2020, 14:09

İlçe Devlet Hastanesi filyasyon ekipleri son dönemlerde pozitif vakalarında artış gözlenen Şehitler Mahallesi Arpalık Caddesinde bulunan tüm evleri tek tek ziyaret ederek test için vatandaşlardan örnek aldı. Filyasyon ekibinin çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi.



Vatandaşlar, gece saatleri olmasına rağmen evlerine kadar gelerek test için numune almalarından dolayı filyasyon ekiplerine teşekkür ettiler.

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